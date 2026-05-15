Περιστέρι: «Τους δίναμε ρούχα αλλά φορούσαν τα ίδια βρώμικα και σκισμένα» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της οικογένειας με τα έξι ανήλικα παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, ακόμα και μέσα σε ακαθαρσίες, σε ένα δώμα σε ταράτσα κτιρίου στο Περιστέρι.

Οι γονείς των έξι παιδιών στο Περιστέρι συνελήφθησαν με εντολή εισαγγελέα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει παρά πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα», τόνισε στο Live News ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών, που έκανε την πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.

«Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δε λειτουργεί».

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω;», σχολίασε.

«Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα, δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω», κατέληξε.

«Τους δίναμε ρούχα αλά φορούσαν τα ίδια βρώμικα και σκισμένα»

Συγκλονιστική για την κατάσταση των παιδιών είναι και η μαρτυρία μητέρας συμμαθητών της.

«Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή μας λέει: “Σταμάτα ρε κορίτσι μου”, λέει, “που σε θέλω”. Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσα ζάχαρη, τα πάντα», είπε στο Live News μητέρα συμμαθητών των παιδιών.

«Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν μη αξιοποιήσιμη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς να κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί», πρόσθεσε.

«Εγώ τον μπαμπά όσες φορές τον πετύχαινα στο δρόμο, γιατί κάποιες φορές τον είχα πετύχει να κοιμάται και στο αμάξι, ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Δηλαδή πάντα κάτι να σου έφερνε ο μπαμπάς στο δρόμο. Ήταν και δύο μέτρα. Ήταν ένας νταγκλαράς», ανέφερε.

«Όλα ατημέλητα, ατημέλητα, βρώμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Όλες τις ημέρες δεν τα βγάζανε από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρωμάει. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», συμπλήρωσε.

Η γιαγιά των παιδιών ζητά την επιμέλειά τους

«Με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δύο μέρες ήταν να μπουν μέσα, αλλά επειδή δεν είχαν φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχαν πει και ήθελαν να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και έμεναν στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να έμεναν στον δρόμο;» λέει η γιαγιά των παιδιών, μητέρα της μητέρας τους.

«Τα είχε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχαν κλείσει το σπίτι, τα είχαν κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήραν τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονιών μου», λέει.