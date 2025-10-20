Περιστέρι: Πέπλο μυστηρίου για τη δολοφονία του 37χρονου με μαχαίρι έξω από το κλαμπ – «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» το επικρατέστερο σενάριο

Από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις προσπαθούν τα στελέχη της ΕΛΑΣ να συνθέσουν το προφίλ του ανθρώπου που κάρφωσε το μαχαίρι του στην κοιλιά του 37χρονου, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.

Η δολοφονική επίθεση με το μαχαίρι έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (20.10.2025) σε γνωστό μαγαζί στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 37χρονος, βουλγαρικής καταγωγής, βγήκε έξω από το κλαμπ για να μιλήσει με έναν άνδρα και λίγο μετά έπεσε αιμόφυρτος.

Τα χτυπήματα που δέχθηκε με το μαχαίρι, αποδείχθηκαν μοιραία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κρατικό Νίκαιας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τώρα, η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπίσουν τον δράστη.

Την ίδια στιγμή ελέγχουν καρέ – καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν το δρομολόγιο φυγής του και το σημείο όπου κρύφθηκε μετά το έγκλημα.

Ο λόγος που ο δράστης μαχαίρωσε θανάσιμα τον άνδρα, παραμένει άγνωστος. Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.