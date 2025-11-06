Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο ανοιχτά της Σομαλίας – «Άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ»

Ρεσάλτο σε ελληνόκτητο τάνκερ φαίνεται πως έκαναν πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε πως υπάρχουν αναφορές ότι πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε τάνκερ με σημαία Μάλτας ανοιχτά της Σομαλίας.

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο HELLAS APHRODITE.

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25

Click here to view the full Advisoryhttps://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

Το σκάφος έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με την Ambrey.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) δήλωσε ότι πρόσωπα, στα οποία δεν είχε δοθεί άδεια, ανέβηκαν σε σκάφος νοτιοανατολικά της Εΐλ, στη Σομαλία.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν η Ambrey και η UKMTO αναφέρονταν στο ίδιο περιστατικό, αλλά και οι δύο ανακοινώσεις ανέφεραν παρόμοιες αποστάσεις από τις ακτές της Σομαλίας.