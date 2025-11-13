Ελλάδα

Πειραιάς: Φωτιά σε γιοτ στη Μαρίνα Ζέας – Βυθίστηκαν 3, στις φλόγες ακόμα ένα σκάφος

Τουλάχιστον 3 σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά βυθίστηκαν όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης (13.11.2025) κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά.

Ένα τέταρτο σκάφος εξακολουθεί να καίγεται. Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ στην Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά. 

Στο σημείο, έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς.


Πυροσβεστικά σκάφη στη Μαρίνα Ζέας
Καμένο σκάφος στη Μαρίνα Ζέας
Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στη Μαρίνα Ζέας
Σκάφη που καίγονται στην Ακτή Θεμιστοκλέους
Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.

 

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη να σβήσουν τη φωτιά στο τέταρτο σκάφος, που έχει πάρει επικίνδυνη κλίση.

Πηγή newsit.gr

