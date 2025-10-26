Πειραιάς: Ληστές μπήκαν σε σπίτι 62χρονου τον έδεσαν και έκλεψαν λεφτά και κοσμήματα

Σκηνές τρόμου έζησε το βράδυ του Σαββάτου (25/10/2025) 62χρονος στον Πειραιά, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά του στην οδό Καραολή και Δημητρίου προκειμένου να τον κλέψουν

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι ληστές έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν την κεντρική είσοδο του σπιτιού στον Πειραιά λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Μόλις μπήκαν μέσα, ακινητοποίησαν τον 62χρονο και τον έδεσαν τα χέρια και τα πόδια του με σχοινί.

Οι ληστές έκλεψαν χρηματικό ποσό και κοσμήματα, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, και διέφυγαν προς άγνωστη επίσης κατεύθυνση.

Ο άνδρας είναι σοκαρισμένος αλλά ευτυχώς δεν φέρει έχει τραυματιστεί.