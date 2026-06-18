Πειραιάς: Ηλικιωμένος επιτέθηκε με τρίαινα σε δύο αδέλφια για μία θέση πάρκινγκ

Έχουμε διαβάσει δεκάδες φορές για επιθέσεις με μαχαίρια, όπλα ακόμα και με σπαθιά κατάνα. Απειλές όμως για μία θέση πάρκινγκ με… τρίαινα, δεν έχουμε ακούσει ξανά. Το περιστατικό έγινε στον Πειραιά, το μεσημέρι της Τετάρτης (17.06.2026) με έναν ηλικιωμένο να απειλεί δύο αδέλφια και σε βάρος του να σχηματίζεται δικογραφία.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι, στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά με τον 77χρονο να ξεκινά καυγά με έναν 44χρονο και έναν 38χρονο. Γρήγορα τα «αίματα άναψαν» και ο ηλικιωμένος άρπαξε μία τρίαινα και προσπάθησε να χτυπήσει τους δύο άνδρες, χωρίς να τα καταφέρνει.

Οι δύο άνδρες κάλεσαν αμέσως την αστυνομία με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 77χρονο και να τον οδηγούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, στον Πειραιά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.