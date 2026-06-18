Πειραιάς: «Είναι ο πιο φιλήσυχος άνθρωπος, του δημιουργούν προβλήματα» λέει ο αδερφός του 77χρονου που επιτέθηκε με τρίαινα σε γείτονές του

«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα» ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ο αδερφός του 77χρονου, για την επίθεση με τρίαινα δύο άνδρες στον Πειραιά για μια θέση στάθμευσης.

Σκηνές που παραπέμπουν σε θρίλερ σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (17.06.2026) έπειτα από επίθεση σε πολυκατοικία στον Πειραιά, όπου ο 77χρονος φέρεται να κυνήγησε με τρίαινα σε δύο αδέλφια 42 και 38 ετών μετά από διαπληκτισμό για μία θέση στάθμευσης. Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, ο ηλικιωμένος είναι «γνωστή» περίπτωση στην γειτονιά, ενώ ακόμα και η κόρη του ζήτησε συγγνώμη και παρακάλεσε να μην κινηθούν νομικά, μάλλον όμως αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν, υστέρα από όσα έκανε ο ηλικιωμένος.

Ωστόσο, σε δηλώσεις του στο Live News, ο αδερφός του 77χρονου περιγράφει έναν εξαιρετικά φιλήσυχος άνθρωπο, ο οποίος δεν προκαλεί, αλλά μπορεί να αντιδράσει με νευρικότητα μόνο εάν πιεστεί και ενοχληθεί σε μεγάλο βαθμό. Παράλληλα, το οικογενειακό του περιβάλλον αρνείται κατηγορηματικά και εκφράζει πλήρη άγνοια για τους ισχυρισμούς περί εντοπισμού επικίνδυνων αντικειμένων, όπως ψαροντούφεκου και τρίαινας, μέσα στο αυτοκίνητο του ηλικιωμένου.

«Ο αδερφός μου είναι ένας πολύ φιλήσυχος άνθρωπος. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Εντάξει, τι θέλετε να σας πω πολλά; Δεν υπάρχει πιο φιλήσυχος άνθρωπος. Πάντα είχανε πρόβλημα μ’ αυτό το γκαράζ. Το γκαράζ είναι δικό του. Ο αδερφός μου δεν είναι του καυγά. Πράγματι, ότι είναι νευρικός, άμα τον ενοχλήσει κανένας, δεν ενοχλεί ποτέ. Άμα τον ενοχλήσουνε, του βγαίνει μια νευρικότητα που δεν το ανέχεται.

Στο γκαράζ, ο… έχει το γκαράζ ο αδερφός μου τέρμα στο βάθος, βάζουνε συνέχεια τα αμάξια τους και πιάνουνε, κατά σειρά και βγαίνει μέχρι έξω. Για να βγει ο αδερφός μου, πρέπει να βγούνε δυο – τρία αμάξια. Και του δημιουργούνε συνέχεια προβλήματα. Του έκανα παρατήρηση του αδερφού μου… “πώς τους επιτρέπεις να βάζουνε μπροστά από σένα τρία αμάξια κατά σειρά;”. Και έξω, του πιάσαν… ένα πάρκινγκ, το κάναν πάρκινγκ, βάλαν μια ταμπέλα και το είχανε ε… για ψαροταβέρνα ας πούμε. Τέτοια πράγματα, ούτε φαντάζομαι να ‘χε τέτοια πράγματα ο αδερφός μου μέσα στο πορτ-μπαγκάζ» είπε ο αδερφός του 77χρονου.

Η στιγμή της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνονται οι στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν χθες το μεσημέρι στον Πειραιά όταν ο 77χρονος έβγαλε μια τρίαινα και άρχισε – για μια θέση στάθμευσης – να κυνηγά με μια τρίαινα δύο αδέρφια.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε τo newsit.gr διάρκειας 75 δευτερολέπτων φαίνονται τα δύο αδέρφια 38 και 42 ετών να απομακρύνονται τρέχοντας από το πάρκινγκ της πιλοτής της πολυκατοικίας στον Πειραιά που διαμένουν τόσο οι ίδιοι όσο και ο 77χρονος, ο οποίος έβγαλε μέσα από το αυτοκίνητο του μία τρίαινα μήκους 130 εκατοστών και κινήθηκε εναντίον τους.

Οι δυο άνδρες αφού ανταλλάσσουν κάποια «γαλλικά» με τον 77χρονο στη συνέχεια ο ένας από αυτούς με το κινητό του τηλέφωνο προσπαθεί να καλέσει την Άμεσο Δράση. Γείτονες που έχουν βγει στα μπαλκόνια του σπιτιού τους φωνάζουν «φωνάξτε την αστυνομία», ενώ κάποιοι από αυτούς ζητούσαν από τον ηλικιωμένο άνδρα να ηρεμήσει και να κατεβάσει την τρίαινα.



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Λίγο αργότερα στο σημείο θα σπεύσουν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι αφού ακινητοποίησαν τον 77χρονο στη συνέχεια τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση του νόμου περί όπλων.