Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο με τον «δράκο» που επιτέθηκε σε 7 γυναίκες

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 36χρονου «δράκου» που είχε πραγματοποιήσει έξι σεξουαλικές επιθέσεις και μια απόπειρα βιασμού στην περιοχή του Πειραιά φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, σήμερα Τετάρτη (18/03/26).

Στο βίντεο φαίνεται ο 36χρονος «δράκος» να ακολουθεί μια γυναίκα σε δρόμο του Πειραιά.

Ο 36χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας από άνδρες της ΔΙΑΣ για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων ενώ στερούνταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα μας.



Στην αρχή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Εκεί από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος είναι δράστης μιας περίπτωσης απόπειρας βιασμού αλλά και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Οι γυναίκες κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου και αναγνώρισαν τον Αιγύπτιο ως τον δράστη των επιθέσεων που δέχτηκαν.