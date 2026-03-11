Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του 20χρονου οδηγού που παρέσυρε πεζή και χτύπησε 8 οχήματα

Βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση 78χρονης στον Πειραιά από τον 20χρονο οδηγό που δεν είχε καν δίπλωμα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr.

Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10:30, το πρωί της Τρίτης (10.03.2026), όταν ο 20χρονος φεύγει από βενζινάδικο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αντί να πάει με την ροή της κυκλοφορίας, έβαλε όπισθεν, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου, να παρασύρει την ηλικιωμένη γυναίκα και να χτυπήσει ένα βαν.

Στη συνέχεια, και στην προσπάθειά του να γλιτώσει την σύλληψη, κάνει ξανά όπισθεν και χτυπά ένα μηχανάκι αλλά την τζαμαρία ενός φαρμακείου, προκαλώντας φθορές.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που σας εξασφαλίσαμε, φαίνεται η στιγμή που ο 20χρονος κάνει όπισθεν και πέφτει στην τζαμαρία της επιχείρησης. Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα δεν είχε καν δίπλωμα.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/03/peiraias-troxaio-teaser-1.mp4

Λίγη ώρα μετά ο 20χρονος βάζει ξανά μπροστά και τρέπεται σε φυγή, προσπαθώντας να γλιτώσει την σύλληψη. Λίγο πριν φτάσει στο σπίτι του, καταφέρνει να χτυπήσει άλλα 6 οχήματα.

Οι άντρες της Τροχαίας εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και λίγη ώρα μετά τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Αποδείχθηκε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο όπου έλαβε και τις πρώτες βοήθειες.

«Αντί να πατήσει φρένο, πάτησε γκάζι»

«Το περιστατικό έγινε γύρω στις έντεκα το πρωί. Ο οδηγός μπήκε στο κατάστημα και με ρώτησε αν έχουμε βενζίνη. Μετά γύρισε στο αυτοκίνητό του. Από ό,τι φαίνεται είχε κουμπωμένη την όπισθεν. Μπήκε μέσα, πάτησε γκάζι και το αυτοκίνητο έφυγε προς τα πίσω, κάνοντας κάτι σαν drift. Την ώρα που συνέβη αυτό, χτύπησε μια κυρία, μετά έπεσε πάνω σε ένα βανάκι και στη συνέχεια κατέληξε στα κάγκελα», λέει ο υπάλληλος του βενζινάδικου στο οποίο είχε πάει ο 20χρονος οδηγός.

«Είδαμε το αυτοκίνητο να καταλήγει στα κάγκελα μπροστά από το κατάστημά μου», λέει με τη σειρά του ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου όπου κατέληξε το αυτοκίνητο.

«Ήμουν μέσα στο κατάστημά μου όταν συνέβη το περιστατικό. Κάποια στιγμή είδαμε το αυτοκίνητο να καταλήγει στα κάγκελα μπροστά από το κατάστημα. Αντί να πατήσει φρένο, πάτησε γκάζι και έτσι έγινε το ατύχημα. Όταν βγήκα έξω, η ηλικιωμένη γυναίκα που είχε παρασυρθεί ήταν ήδη στο έδαφος. Εκείνη τη στιγμή την εξέταζε μια γιατρός που βρισκόταν στο σημείο, οπότε εμείς δεν θελήσαμε να ανακατευτούμε περισσότερο», περιγράφει.

«Όταν ο οδηγός είδε ότι δεν ασχολούμαστε μαζί του, έφυγε από το σημείο. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα φαινόταν να έχει χτυπήσει σίγουρα στα πόδια, γιατί είχε σκιστεί και ένα κομμάτι από τα ρούχα της. Πιθανότατα είχε χτυπήσει και στη μέση, γιατί δεν μπορούσε να κινηθεί», καταλήγει.

To άρθρο Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του 20χρονου οδηγού που παρέσυρε πεζή και χτύπησε 8 οχήματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr