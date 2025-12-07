Πειραιάς: Αυτοκίνητο πήρε φωτιά στη μέση του δρόμου – Βγήκαν τελευταία στιγμή οι επιβάτες, δείτε βίντεο

Δεύτερο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε μέσα σε λίγη ώρα, το πρωί της Κυριακής (07.12.2025) στο Νέο Φάληρο.

Αυτοκίνητο που βρίσκονταν στον δρόμο όπου οδηγεί από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην Πειραιώς, στο Νέο Φάληρο, τυλίχθηκε στις φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί για ποιον λόγο προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα. Πληροφορίες αναφέρουν πως εκδηλώθηκε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσε μέσα σε λίγα λεπτά πυροσβεστικό όχημα το οποίο λίγο νωρίτερα επιχειρούσε στο αυτοκίνητο που καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά στο Παλαιό Φάληρο.

Το ζευγάρι που επέβαινε στο αυτοκίνητο βγήκε τελευταία στιγμή, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Μάλιστα, αν και το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου, λίγη ώρα μετά μετακινήθηκε μόνο του με αποτέλεσμα να ανέβει πεζοδρόμιο.