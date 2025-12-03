Πειραιάς: Έπιασαν 16χρονο μετανάστη για σεξουαλική επίθεση σε γυναίκα που περπατούσε στο δρόμο

Η γυναίκα δέχθηκε επίθεση ενώ κινούταν σε κεντρικό σημείο του Πειραιά, το πρωί της 24ης Νοεμβρίου 2025…

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άγνωστος την θώπευσε ενώ εκείνη περπατούσε στον Πειραιά. Στη συνέχεια ο δράστης εξαφανίστηκε.

9 ημέρες μετά, η Αστυνομία έπιασε για την σεξουαλική επίθεση, έναν 16χρονο μετανάστη, ο οποίος μένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στην περιοχή του Πειραιά.

Η υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.