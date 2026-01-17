Πειραιάς: Ένοπλη ληστεία σε ξενοδοχείο – Ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου την ρεσεψιονίστ και έκλεψαν 3.500 ευρώ

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε χθες το βράδυ (16/1/2026) σε ξενοδοχείο στην Ακτή Δηλαβέρη, στον Πειραιά, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες, ο ένας σίγουρα ανήλικος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δύο άγνωστοι στην αρχή ακινητοποίησαν την υπάλληλο στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου στον Πειραιά, με την απειλή πιστολιού και μαχαιριού, άρπαξαν 3.500 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από την αστυνομία και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην συμβολή των οδών Ζαΐμη και Γιαννοπούλου και συνελήφθη ως εμπλεκόμενος ένας 17χρονος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δεύτερου ατόμου.