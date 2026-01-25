Πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα: Έξι προφυλακίσεις για το κύκλωμα ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός

Μαραθώνια η διαδικασία των απολογιών των 13 συλληφθέντων, μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα. Μέσω παράνομου λογισμικού, εν αγνοία του πελάτη μείωνε την ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κι ο φερόμενος ως αρχηγός της σπείρας με τις πειραγμένες αντλίες σε βενζινάδικα, αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομα κέρδη από ανυποψίαστους καταναλωτές.

Ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός συμμετείχε σε είκοσι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε και ο στενός συνεργάτης του, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η διαδικασία των απολογιών και των τριών κατηγορουμένων ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026) αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή ακόμη δύο φερόμενα μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης.

Άλλοι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που κατά περίπτωση αφορούν την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα χθες (25.01.2026) είχαν προφυλακιστεί τέσσερα ακόμα άτομα του συγκεκριμένου κυκλώματος.

Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συμμετοχή σε αυτή, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών – εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.