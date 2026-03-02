Παύλος Ντε Γκρες: Το ρετιρέ των ονείρων του επί της Ηρώδου Αττικού μετά από έρευνα αγοράς τριών χρόνων

Ο Παύλος Ντε Γκρες φέρεται να επέλεξε ρετιρέ επί της Ηρώδου Αττικού, μια ανάσα από το διαμέρισμα που έχει αγοράσει ο αδερφός του, Φίλιππος Ντε Γκρες και η σύζυγός του, Νίνα Φλορ. Μεσιτικοί κύκλοι αναφέρουν πως ο μεγαλύτερος γιος του εκλιπόντος τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, έχει ήδη προχωρήσει στην αγορά του, μετά από έρευνα που έκανε εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια.

Ο Παύλος Ντε Γκρες είχε εστιάσει στην Ηρώδου Αττικού από την πρώτη στιγμή, καθώς είναι μια περιοχή με έντονους συμβολισμούς για τον ίδιο και την οικογένειά του. Είναι ο δρόμος που κάποτε κατοικούσαν ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρειδερίκη, αλλά και οι γονείς του, Κωνσταντίνος και Αννα -Μαρία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Espresso», ο Παύλος ντε Γκρες παραμένει το τελευταίο διάστημα στην Αθήνα, καθώς, σύμφωνα με φήμες που κυκλοφορούν σε μεσιτικούς κύκλους, προέβη σε αγορά πολυτελούς ρετιρέ διαμερίσματος σε ιστορική πολυκατοικία επί της οδού Ηρώδου Αττικού, σε απόσταση αναπνοής από το Μέγαρο Μαξίμου και με μοναδική θέα στον πρώην Εθνικό Κήπο.

Ύστερα από τρία χρόνια αναζητήσεων, συνεχούς «scouting» και παρέμβασης φίλων και γνωστών της τέως βασιλικής οικογένειας, ο Παύλος Ντε Γκρες φεύγει από το ενοίκιο του πρώτου ορόφου της οδού Ηρώδου Αττικού 23 και «ανεβαίνει» στο ρετιρέ μοναδικού διαμερίσματος, το οποίο θα ανακαινιστεί εξ ολοκλήρου υπό τις οδηγίες της Μαρί Σαντάλ.

Προ ημερών, ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο επίκεντρο όταν άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική. «Πολλά περνούν από το μυαλό μου. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ. Είμαι γεννημένος σε μια οικογένεια που η πολιτική ήταν γύρω μας» είχε αναφέρει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».