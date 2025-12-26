Ελλάδα

Πατρών – Πύργου: 16χρονος ο νεκρός του τροχαίου δυστυχήματος – 17χρονος ανάμεσα στους 4 τραυματίες

Ένας νεαρός μόλις 16 χρόνων έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα που έγινε ανήμερα των Χριστουγέννων στην παλιά εθνική οδός Πατρών – Πύργου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και 4 τραυματίες, ανάμεσά τους ένας 17χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Λάππα, Δυτικής Αχαΐας, το βράδυ των Χριστουγέννων, όταν τα 2 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους.

Από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό πως ένας επιβάτης σκοτώθηκε στη σύγκρουση με νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν νεαρό μόλις 16 χρόνων.

Οι 4 τραυματίες (3 άνδρες και μία γυναίκα) νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».

