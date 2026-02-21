Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους – Live η Νυχτερινή Ποδαράτη παρέλαση

Η αναμονή τελείωσε και η μεγάλη στιγμή έφτασε! Γλέντι, χορός, χαμόγελα και… μασκαράδες έχουν κατακλύσει την Πάτρα, την πρωτεύουσα των αποκριών όπου πραγματοποιείται το καθιερωμένο Πατρινό Καρναβάλι, με χιλιάδες κόσμου και φέτος να ζουν αυτή την μοναδική εμπειρία.

Μεγάλα άρματα, κορδέλες και σερπατίνες κοσμούν όλους τους δρόμους, ενώ χορευτική μουσική ακούγεται από μεγάφωνα σε κάθε σημείο της Πάτρας. Φυσικά την παράσταση κλέβουν, όπως κάθε χρόνο, οι μικροί και οι μεγάλοι καρναβαλιστές που περιμένουν όλο τον χρόνο τον ερχομό του Πατρινού Καρναβαλιού, και οι οποίοι φέτος φτάνουν τους 50.000 με 190 πληρώματα! Γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές με τρελές, ευφάνταστες, πρωτότυπες και αστείες στολές, κάνουν βόλτες στην πόλη δίνοντας τον «παλμό».

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής το πάρτι έχει ξεκινήσει, τα μαγαζιά έχουν γεμίσει και η διάθεση έχει φτάσει στα ύψη! Με τον παραδοσιακό σοκολατοπόλεμο και την παρέλαση των στρατηγών άνοιξε η αυλαία των εκδηλώσεων του Σαββάτου για το πατρινό καρναβάλι. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, για να διασκεδάσει στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού, αλλά και να πιάσει μια σοκολάτα όπως προστάζει το έθιμο. Οι στρατηγοί του πατρινού καρναβαλιού, έδωσαν το έναυσμα της έναρξης των καρναβαλικών επιχειρήσεων, ενώ φέτος είχαν ως τιμώμενα πρόσωπα, τον Μακρόν, τον Λουί Ντε Φίνες και την Μαρία Αντουανέτα!

Η Ποδαράτη αποτελεί προθέρμανση για τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής, με χιλιάδες καρναβαλιστές να διασκεδάζουν στους δρόμους, παρελαύνουν χωρίς τα δικά τους άρματα και μικροκατασκευές, γι’ αυτό και το όνομα της εκδήλωσης. Η μουσική, οι φωτισμοί και τα χρώματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα πανηγυρική και αυθόρμητη, ενώ οι θεατές συμμετέχουν ενεργά σε ένα ατέλειωτο πάρτι.

Η Νυχτερινή Ποδαράτη υφαίνει ένα εντυπωσιακό γαϊτανάκι διασκέδασης, με πανόραμα χρωμάτων, φαντασίας και δημιουργικότητας, επηρεασμένο από θεματικές με σατιρικό ή καλλιτεχνικό πνεύμα. Η εκδήλωση συνεχίζεται όλη τη νύχτα στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης της καρναβαλικής πρωτεύουσας.

Ο φετινός Βασιλιάς Καρνάβαλος στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας θα είναι ο «Διόνυσος», θεός της μέθης, της χαράς, της ευφορίας και της γιορτής, κεντρικό σύμβολο από τη λατρεία του οποίου αντλούν τις ρίζες τους τα Καρναβάλια όπως και το Πατρινό Καρναβάλι.

Αφιερωμένος στη γέννηση, την αρχέγονη παράδοση και τις ρίζες του Καρναβαλιού μας, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος (σε σχεδιασμό, αισθητική πρόταση του Νίκου Λιβάνη και κατασκευή του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων) θα συνδυάσει τη μεγαλοπρέπεια, τη δυναμική έκφραση, τη διονυσιακή ταυτότητα και την ευφρόσυνη και αστεία καρναβαλική διάσταση.

Το άρμα της Βασίλισσας που θα υποδεχτεί τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου και θα είναι ταυτόχρονα το άνθινο άρμα που σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης και της αναγέννησης, είναι ένας Κύκνος περιστοιχισμένος με φλαμίνγκος. Η βασίλισσα θα βρίσκεται στον θρόνο της που θα είναι ένα συντριβάνι. Το άρμα θα «πλημμυριστεί» τις μέρες των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου με 30.000 τουλάχιστον γαρύφαλλα.

Το «ΟΠΕΚΕ Μπε…» με μια ανθρώπινη φιγούρα με κεφάλι λύκου και γύρω του πρόβατα, σκυλάκια-τροχονόμους, Ferrari, αλλά και «Ο Αγροτοφάγος» με ένα «τέρας» να «τρώει» ένα τρακτέρ και τα κέρδη να «γίνονται» οπλικά συστήματα, έχουν ως θέμα την πρόσφατη επικαιρότητα και φέρνουν τη καρναβαλική σάτιρα σε μονοπάτια … «αγροτικής ανάπτυξης». Το άρμα «Ούτε στάλα νερό» της ΔΕΥΑΠ με τη σάτιρα να αγγίζει το οξύ θέμα της λειψυδρίας, το «Paint the City» με έναν καλλιτέχνη να ζωγραφίζει την καρναβαλική πρωτεύουσα, ο Προπομπός-«Patras Carnival Dj» που είναι ένας dj ο οποίος θα ανοίξει τις παρελάσεις καλώντας μας να συντονιστούμε στους καρναβαλικούς ρυθμούς, οι «Αρλεκίνοι», το άρμα που αναφέρεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συνοδεύει τη συμμετοχή στις παρελάσεις του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με φοιτητές και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι μερικά μόνο από τα άρματα της ακολουθίας του Βασιλιά Καρνάβαλου που θα μαγνητίσουν τα βλέμματα στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου.

Η μεγάλη παρέλαση της Κυριακής αρχίζει στις 14:00. Μπροστά μπαίνουν τα δημοτικά άρματα που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο και στη συνέχεια ξεχύνονται τα πληρώματα με τις στολές, τις κατασκευές και τις ιδέες τους. Στην κεφαλή της παρέλασης θα βρεθεί η δημοτική μουσική, ενώ ακολουθούν 19 άρματα του δήμου, ανάμεσά τους ο βασιλιάς καρνάβαλος Διόνυσος και το άνθινο άρμα της βασίλισσας Μαρίζας Φλωράτου.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00 το βράδυ της Κυριακής, γίνεται η τελετή λήξης στον μόλο Αγίου Νικολάου, με την καθιερωμένη καύση του βασιλιά καρνάβαλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δεκάλεπτο ακροβατικών από τους Saltibagos, παρουσίαση από τον Δημήτρη Μουλίνο, αναδρομή στη φετινή διοργάνωση και ρίψη πυροτεχνημάτων, ενώ ακολουθεί συναυλία με τον Sicario και μεγάλο πάρτι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίζεις

Σε ισχύ βρίσκονται από σήμερα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο της νυχτερινής ποδαράτης παρέλασης του Πατρινού Καρναβάλι 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Απαγόρευση στάθμευσης από τις 11:00

Από τις 11:00 το πρωί απαγορεύεται η στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ των οποίων:

Η οδός Κορίνθου (από Βορείου Ηπείρου έως Φαβιέρου)

Η πλατεία Γεωργίου Α΄ (άνω μέρος)

Οι οδοί Φαβιέρου, Μουρούζη και Νόρμαν

Οι οδοί Γ. Ολυμπίου, Σμύρνης, Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου, Σκαγιοπουλείου, Δημ. Υψηλάντου, Καποδιστρίου, Ιεροθέου και Σωσιπάτρου

Οι οδοί Κορυτσάς, Μαξίμου και Καλαμογδάρτη

Η οδός Παπαφλέσσα (από Ακτή Δυμαίων έως Ναυαρίνου)

Η οδός Κολοκοτρώνη (από Κανακάρη έως Αγίου Ανδρέου)

Η οδός Κοραή (από Μαιζώνος έως Κορίνθου)

Διακοπές κυκλοφορίας από τις 15:30

Από τις 15:30 και σταδιακά, θα διακοπεί η κυκλοφορία σε όλους τους παραπάνω δρόμους, καθώς και:

Στην οδό Μαιζώνος, από Καρόλου έως Αράτου

Στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Κανακάρη, με εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη Μίνι Περιμετρική

Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως το τέλος των εκδηλώσεων, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της νυχτερινής παρέλασης και την προστασία των χιλιάδων καρναβαλιστών και επισκεπτών. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από το κέντρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία Πανεπιστημιακό Πατρών, Άγιος Ανδρέας και Καραμανδάνειο βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα έως και την Καθαρά Δευτέρα, ενώ κοντά στην πλατεία Γεωργίου λειτουργεί υπαίθριο ιατρείο με τη συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, η αστυνομία έχει ενισχύσει την παρουσία της στην πόλη για την αποφυγή απρόοπτων.