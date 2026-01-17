Πατρινό καρναβάλι 2026: Η λαμπερή τελετή έναρξης – Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους

Το πιο διάσημο καρναβάλι της Ελλάδας είναι γεγονός με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στην Πάτρα για τις Απόκριες.

Η Πάτρα μπαίνει και επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς για το 2026. Η αυλαία των εκδηλώσεων άνοιξε σήμερα Σάββατο 17.01.2026 στις 9:00 το βράδυ στην πλατεία Γεωργίου η οποία έχει κατακλυστεί από πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας στην επίσημη τελετή έναρξης, που έχει ως θέμα, «Βγες από την Οθόνη».

Το φετινό θέμα της έναρξης «Βγες από την Οθόνη» σύμφωνα με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, δίνει έμφαση στη συλλογικότητα, στη ζωντανή συμμετοχή και στην αξία της φυσικής παρουσίας.

Τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Διονύσης Μπάστας, με τη συμμετοχή περίπου 300 ατόμων.

Δείτε live την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων

Η παράσταση ξεδιπλώνεται σε τρία βασικά μέρη: αρχικά, ένα αφηγηματικό και μουσικό άνοιγμα που «ξυπνά» το κοινό, στη συνέχεια η προβολή της συλλογικής δράσης της πόλης, των ομάδων και των φορέων, και τέλος η κορύφωση με έντονο γιορτινό παλμό και ενεργή συμμετοχή όλων.