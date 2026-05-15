Πατήσια: Συνελήφθη 36χρονη για εμπρησμό σε σούπερ μάρκετ

Στη σύλληψη μιας 36χρονης για εμπρησμό σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στα Πατήσια προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.



Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η φωτιά στο σούπερ μάρκετ στα Πατήσια εκδηλώθηκε μεταμεσονύκτιες ώρες της 12ης Μαΐου, προκαλώντας ζημιές στο κατάστημα.

Σύμφωνα με τις Αρχές η γυναίκα προσέγγισε πεζή το σούπερ μάρκετ και προκάλεσε την φωτιά, από την οποία σημειώθηκαν υλικές ζημιές.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.