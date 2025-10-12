Πατήσια: Μάχη για τη ζωή του δίνει παιδί 1 έτους – Βρέθηκε αναίσθητο από ναρκωτικά που κάπνισε ο πατέρας του δίπλα του

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το Σάββατο (11.10.2025) ένα παιδί μόλις 1 έτους που βρέθηκε αναίσθητο μέσα στο σπίτι του στα Πατήσια.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί έχασε τις αισθήσεις του καθώς ο 27χρονος πατέρας του είχε καπνίσει ναρκωτικά δίπλα του με αποτέλεσμα να μην αντέξει. Ομάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σπίτι στα Πατήσια γύρω στις 21:00 το βράδυ, βρίσκοντας το παιδί αναίσθητο.

Αμέσως συνέλαβαν τον Αιγύπτιο πατέρα του.

Το 1 έτους παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένο.