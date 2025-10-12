Πατήσια: Η αγωνιώδης κλήση της μητέρας για το 1 έτους παιδί της που λιποθύμησε μετά από εισπνοή ναρκωτικών

Νέα στοιχεία για την σοκαριστική υπόθεση των Πατησίων, όπου βρέθηκε αναίσθητο ένα κοριτσάκι 1 έτους μέσα σε διαμέρισμα. Γείτονας της οικογένειας μιλώντας στο newsit.gr τονίζει πως ήταν γνωστό στην περιοχή ότι έκανε χρήση ναρκωτικών. Κανένας όμως δεν περίμενε πως λόγω του εθισμού του θα κινδυνέψει η υγεία του παιδιού του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μητέρα του κοριτσιού ήταν αυτή που κάλεσε έντρομη την αστυνομία λέγοντας πως το παιδί της είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Ομάδα ΔΙΑΣ έσπευσε στο σπίτι στα Πατήσια το βράδυ του Σαββάτου (11.10.2025) όπου βρήκε το μικρό αγγελούδι λιπόθυμο. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε το 1 έτους παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Από τότε νοσηλεύεται σε ΜΕΘ και παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή.

Η έρευνα των αρχών δείχνει πως ο 27χρονος πατέρας, αιγυπτιακής καταγωγής, την προηγούμενη ημέρα είχε κάνει χρήση ναρκωτικών δίπλα στο παιδί του, με αποτέλεσμα το κοριτσάκι να τα εισπνεύσει και λίγες ώρες μετά να χάσει εντελώς τις αισθήσεις της.

«Ξέραμε πως ήταν ο συγκεκριμένος πατέρας, τον βλέπαμε. Έχει ακουστεί ότι έκανα χρήση ουσιών», σχολίασε με νόημα ο γείτονας της οικογένειας.

Ο 27χρονος πατέρας συνελήφθη αμέσως από τις αρχές.

