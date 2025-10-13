Πατήσια: Αναβλήθηκε η δίκη του 27χρονου που κάπνιζε ναρκωτικά δίπλα στο ενός έτους παιδί του

Αναβολή για την Πέμπτη έλαβε η δίκη του 27χρονου με καταγωγή από την Αίγυπτο, που φέρεται να κάπνιζε ναρκωτικά και να τα εισέπνευσε το ενός έτους κοριτσάκι του.

Η δίκη αναβλήθηκε προκειμένου να κληθεί η σύζυγος του Αιγύπτιου και να προσκομιστεί η ιατροδικαστική έκθεση. Μέχρι τότε ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος. Στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έκανε ναρκωτικά τα οποία εισέπνευσε το παιδάκι του και μεταφέρθηκε αναίσθητο στο νοσοκομείο.

Στον 27χρονο Αιγύπτιο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο σε βαθμό πλημμελήματος καθώς και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για αποκλειστική χρήση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Το παιδάκι νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να του παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα με αποτέλεσμα, ώρα με την ώρα να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να βγει από την εντατική.