Πατέρας Αντώνιος: Διεκόπη η δίκη για τις 7 Μαΐου – «Επιθυμώ να δικαστώ, έχω κουραστεί με αυτήν την κατάσταση, παρακαλώ να αρχίσουμε»

Για τις 7 Μαΐου διεκόπη η δίκη του πατέρα Αντώνιου, ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, για τις καταγγελίες σε βάρος του για ασελγείς πράξεις σε δύο ανήλικα αγόρια και τροφίμους δομών της Οργάνωσης.

Ο πρώην επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, κάθισε στο εδώλιο του κατηγορούμενου και ζήτησε να «δικαστεί», λέγοντας ότι έχει κουραστεί από την πολύχρονη εμπλοκή του με τη δικαιοσύνη. «Επιθυμώ να δικαστώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο πατέρας Αντώνιος στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών.

Αντίθετα, αίτημα αναβολής υποβλήθηκε από την υποστήριξη της κατηγορίας, το οποίο απορρίφθηκε. Δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας υπέβαλαν και τα δυο αγόρια, τότε 15 και 19 ετών που είχαν καταγγείλει ότι ο πατέρας Αντώνιος είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος τους. Ο ιερέας κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ´ εξακολούθηση.

Από το δικαστήριο ορίστηκε ψυχίατρος πραγματογνώμονας, για να εξετάσει τον πρώτο παθόντα και πρώτο μάρτυρα και να κρίνει αν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο καθώς και να συμπαρίσταται στην κατάθεση του.

