Πασίγνωστη αθλήτρια καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για ασέλγεια σε βάρος της κόρης της

Κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια κατήγγειλε στις Αρχές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή απειλή και ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της βρέθηκαν στα δικαστήρια καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγγείλει στις Αρχές τρία περιστατικά, κατά τα οποία ο πρώην σύντροφός της φέρεται να ασέλγησε σε βάρος της κόρης της.

Από τη δική του πλευρά, ο συγκεκριμένος άνδρας υποστηρίζει ότι έβλεπε το κορίτσι σαν παιδί του και το αντιμετώπιζε όπως και το δικό του παιδί, ωστόσο οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν δεκτοί.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης οχτώ μηνών με αναστολή.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα. Πρώην σύντροφος της αθλήτριας φέρεται να έκανε άσεμνες προς το νεαρό κορίτσι κινήσεις.

Δεν είχαν πατρική στοργή, την άγγιζε στο στήθος.

Μάλιστα, φέρεται να ζήτησε από το κορίτσι να το κρύψει από τη μητέρα του.

Η νεαρή κοπέλα δεν το άφησε έτσι.

Μίλησε στη μητέρα της και απευθύνθηκαν στις Αρχές.

Στο δικαστήριο η πασίγνωστη αθλήτρια και η κόρη της ήταν συναισθηματικά φορτισμένες, ξέσπασαν σε κλάματα.

Ο κατηγορούμενος πρώην σύντροφος της αθλήτριας αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Υποστήριξε πως την είχε σαν κόρη του.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και του επεβλήθη ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.