Παρασκευή Τυχεροπούλου: Ο συνήγορος της κάνει λόγο για «παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης» από την ΑΑΔΕ

Ο συνήγορος της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠE, με αφορμή την απόφαση της ΑΑΔΕ που έκρινε «μη επιλέξιμη» την υποψηφιότητα της για τη θέση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία, σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «φωτογραφικές διατάξεις» και «παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης».

Και αναφέρει πως για την Παρασκευή Τυχεροπούλου, η ΑΑΔΕ μεθοδεύει την μη επανατοποθέτησή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εκδικητικών ρυθμίσεων που αποτελούν μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δικηγόρου της Παρασκευής Τυχεροπούλου:

«Η ΑΑΔΕ με απόφασή της έκρινε ως μη επιλέξιμη την αίτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου για θέση Προϊσταμένης Διεύθυνσης στην Κεντρική Υπηρεσία (ΓΔΕΛΕΠ) από την οποία παρανόμως καθαιρέθηκε στις 14.10.2024.

Η απόφαση αυτή εδράζεται σε φωτογραφικές διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1.1.2026, με προφανή σκοπό τον αποκλεισμό της, ενόψει της δικαίωσής της από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αποφ. 411/2026) που πράγματι έκρινε την καθαίρεσή της παράνομη και εκδικητική και διέταξε την επανατοποθέτησή της σε θέση Διευθύντριας.

Η μεθόδευση αυτή αποδεικνύεται από τα εξής:

– Επιλεκτικός Αποκλεισμός: Οι νέες διατάξεις του Άρθρου 75 του Οργανισμού ΑΑΔΕ αποκλείουν υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία της ΓΔΕΛΕΠ, όπου υπηρετούσε η κ. Τυχεροπούλου.

– Θεσμική Αντιφατικότητα: Την ίδια στιγμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων σε Περιφερειακές Διευθύνσεις της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και σε θέσεις Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΑΑΔΕ.

– Έλλειψη Αντικειμενικότητας: Τα καθήκοντα παραμένουν ταυτόσημα με εκείνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο Κανονισμός προέβλεπε ρητά την τοποθέτηση υπαλλήλων ΤΕ σε θέσεις προϊσταμένων Διευθύνσεων Κεντρικής Υπηρεσίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν μία ακόμη παράνομη πράξη εκδικητικής μεταχείρισης και mobbing, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, λόγω της συνεργασίας της Π. Τυχεροπούλου με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και του ρόλου της στην ανάδειξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Π. Τυχεροπούλου ήδη προχώρησε σε προσβολή και της εν λόγω παράνομης και εκδικητικής απόφασης, προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η αξιοκρατία.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2026

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Αντώνης Βαγιάνος».