Παραλία Μαραθώνα: Έπεσαν τέντες και σκέπαστρα λόγω ισχυρών ανέμων

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν στην Παραλία Μαραθώνα εξαιτίας ισχυρών ανέμων που επικράτησαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το marathopress.gr, προκλήθηκαν ζημιές σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Παραλία Μαραθώνα καθώς στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση, να μιλά ακόμα και για ανεμοστρόβιλο.

Από την ένταση των ανέμων έπεσαν σκέπαστρα και τέντες, ενώ αντικείμενα από τα καταστήματα σκορπίστηκαν στον δρόμο.

Ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες, όσο και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση, κατά το ίδιο δημοσίευμα.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.