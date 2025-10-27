Παρίστανε τον υπάλληλο υγειονομικού και ζητούσε χρήματα από τους επιχειρηματίες για να μην κόψει πρόστιμα – Βίντεο ντοκουμέντο

Νέους τρόπους βρίσκουν οι επιτήδειοι να βγάλουν εύκολα χρήμα από ανυποψίαστους πολίτες. Αυτή τη φορά θύματα απάτης έπεσαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αισθητικής σε αρκετές περιοχές της Αθήνας καθώς ένας άνδρας παρίστανε τον υπάλληλο υγειονομικής υπηρεσίας και τους έπαιρνε χρήματα για να μην τους κόψει πρόστιμα.

Δεν άργησε όμως να πέσει στην αντίληψη των ιδιοκτητών πως οι κινήσεις του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ύποπτες και πως ο έλεγχος στην επιχείρησή τους ήταν πρόφαση. Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, θύματα απάτης έπεσαν ιδιοκτήτες σε Πικέρμι, Κυψέλη, Ηλιούπολη και Παγκράτι.

Η δράση του ξεσκεπάστηκε από μία ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής η οποία είδε τον άνδρα να κινείται ύποπτα και να κοιτάζει εξονυχιστικά την επιχείρησή της έξω από το κατάστημα. Μετά από λίγη ώρα μπήκε μέσα και της είπε πως ήρθε για επανέλεγχο αν και η υγειονομική υπηρεσία δεν είχε κάνει καν τον πρώτο έλεγχο.

Στην συγκεκριμένη ιδιοκτήτρια δεν ζήτησε χρήματα αλλά όπως καταγγέλλει, γνωρίζει πως ιδιοκτήτες άλλων καταστημάτων κλήθηκαν να του δώσουν από 50 έως 1.000 ευρώ, όταν τους είπε πως θα τους κόψει πρόστιμο έως 6.000 ευρώ για δήθεν παραβάσεις που έκαναν.

«Ήρθε στο κατάστημα κάθισε από έξω και κοιτούσε επίμονα μέσα. Όταν πέρασε ξανά μου είπε ότι είναι από το υγειονομικό και ήρθε για τον επανέλεγχο ενώ το υγειονομικό δεν έχει κάνει καν τον πρώτο έλεγχο. Είχε ζητήσει από άλλους ιδιοκτήτες σε Παγκράτι, Ηλιούπολη και Πικέρμι λεφτά, από 50 έως 1.150 ευρώ. Έπαιρνε ό,τι μπορούσε να πάρει από κάθε έναν, απειλούσε με πρόστιμα».