Παράσυρση πεζού από μηχανή στη λεωφόρο Μαραθώνος – Δύο τραυματίες, βίντεο από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού από μοτοσικλέτα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μαραθώνος γύρω στις επτά το βράδυ της Παρασκευής (06.02.2026). Ο απολογισμός είναι δύο τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς».

Το τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος έγινε στο ύψος της Ραφήνας, στο ρεύμα προς Μαραθώνα, περίπου 500 μέτρα μετά τη συμβολή της Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η μοτοσικλέτα παρέσυρε τον πεζό, ενώ μετά την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο αναβάτης.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα.

Τα ασθενοφόρο διακόμισαν αμέσως τους δύο τραυματίες στο νοσοκομείο «Γιώργος Γεννηματάς».

Στο σημείο του ατυχήματος δεν υπάρχει διάβαση, γι’ αυτό και διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Παράλληλα, αναζητείται υλικό από τις κάμερες κοντινού πρατηρίου καυσίμων.