Παπα-Τσάκαλος: Συγγενείς και φίλοι του είπαν το «τελευταίο αντίο» – «Έφερε την ανατροπή στην Εκκλησία και στην ελληνική κοινωνία»

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και πολλοί πιστοί στον παπα-Τσάκαλο, τον πρεσβύτερο Σπυρίδωνα Τσιάκαλο. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Γεννήσεως Χριστού στο Καματερό, όπου βρέθηκε πλήθος κόσμου για να τιμήσει τον ιερέα.

Ο παπα-Τσάκαλος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, αλλά και για το έργο του στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Υπηρέτησε σε πολλές ενορίες του Πειραιά και της Αθήνας, ενώ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στον ναό της Γεννήσεως του Χριστού στο Καματερό και σκόρπισε θλίψη η είδηση θανάτου του, την Τρίτη (5/5/26).

Ο ναός θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του, καθώς ο ίδιος φρόντισε προσωπικά για την ανακατασκευή του. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούν με συγκίνηση για την προσφορά και τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο γιος του, Κωνσταντίνος Τσιάκαλος, ανέφερε: «ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην κοινωνία, προσέφερε στην Εκκλησία, προσέφερε στην πατρίδα. Γι’ αυτόν αυτά δεν ήταν έννοιες χωρίς νόημα. Ήταν η πραγματικότητά του. Με το σύνθημα “Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!” ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία».

Όπως είπε ακόμη ο γιος του, ο παπα-Τσάκαλος ήταν άνθρωπος ανοιχτός προς όλους και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει. Τόνισε πως γνώρισε τη φτώχεια και τις δυσκολίες από μικρή ηλικία, μεγαλώνοντας στα Σιλπιανά στο Καταφύλλι της Καρδίτσας, όμως κατάφερε να σπουδάσει και να γίνει ιερέας και θεολόγος.

Η γειτόνισσά του Αθηνά μίλησε επίσης με λόγια αγάπης για τον ίδιο, λέγοντας: «ταΐζε όλο τον κόσμο, ταΐζε τους φτωχούς. Έπαιρνε από τον πλούσιο, έδινε στον φτωχό. Πάντα αυτή ήταν η δουλειά του. Έδινε πολύ. Δοτικός άνθρωπος. Όλος ο κόσμος είναι πικραμένος. Όλοι στεναχωρημένοι είναι. Δεν είναι κανείς χαρούμενος. Το έργο του έμεινε, η εκκλησία Γεννήσεως του Χριστού».

Σύμφωνα με τον γιο του, ο παπα-Τσάκαλος εργάστηκε από την ηλικία των 12 ετών. Τελείωσε την Αθωνιάδα Ιερατική Σχολή, έγινε διάκονος στα 20 του χρόνια και ιερέας στα 22, ενώ αργότερα ολοκλήρωσε και τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Αθηνών.

Στον ναό είχε τοποθετηθεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά με αναπηρία της ΕΛΕΠΑΠ, δείχνοντας ακόμη μία φορά τη στήριξη που πρόσφερε σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η ταφή του θα γίνει αύριο, 8 Μαΐου, στο Καταφύλλι της Καρδίτσας.