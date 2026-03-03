Παπαστεργίου από MWC 2026: Η Τεχνητή Νοημοσύνη για πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες – Pharos και Δαίδαλος στο προσκήνιο

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από το MWC Barcelona 2026 τόνισε ότι πρωταρχικό ζητούμενο είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) για την κάλυψη πραγματικών αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας, καθώς και η σύζευξη της τεχνολογικής καινοτομίας με δημόσιο όφελος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε δηλώσεις του κατά την ετήσια τεχνολογική σύναξη, που συγκεντρώνει επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής από όλο τον κόσμο, υπογράμμισε την καθοριστική δυναμική του ελληνικού τεχνολογικού οικοσυστήματος.

«Είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι εδώ και κάθε χρόνο είμαι πιο αισιόδοξος από τη δυναμική και τις προοπτικές του ελληνικού οικοσυστήματος τεχνολογίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στόχος δεν είναι η ανάπτυξη «ακόμα ενός chatbot», αλλά η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΤΝ «προς όφελος των πολιτών».

Ο υπουργός συμμετείχε επίσης σε EU Ministerial Roundtable με θέμα την πρόταση Κανονισμού Digital Networks Act (DNA), εκφράζοντας στήριξη στους γενικούς στόχους του κειμένου για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη.

Επισήμανε ωστόσο τις δυσκολίες στον εναρμονισμό θεμάτων φάσματος, αναφέροντας ότι απαιτείται σωστός προγραμματισμός για την υλοποίησή τους.

Η πρόταση DNA, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκει ασφαλή, ταχεία και αξιόπιστη συνδεσιμότητα που θα υποστηρίξει τη μετάβαση σε υποδομές cloud και ΤΝ και θα ενθαρρύνει επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο συνέδριο, ο κ. Παπαστεργίου έλαβε μέρος σε στρογγυλή τράπεζα με τη Γενική Γραμματέα της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), Doreen Bogdan Martin, όπου συζητήθηκαν παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της ετοιμότητας στην ΤΝ και η διεθνής συνεργασία.

Ο υπουργός επεσήμανε τις εθνικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας, αναφερόμενος στο «Pharos» (Φάρος) —ένα από τα πρώτα 19 «εργοστάσια» ΤΝ στην Ευρώπη— και στον νέο εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», που αναμένεται να λειτουργήσει έως τις αρχές του καλοκαιριού.

Ο «Pharos» προορίζεται να συνδέσει start-ups, οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα με κρίσιμες υποδομές ΤΝ, ενώ η συμμετοχή της ΔΕΗ στο εγχείρημα των AI Giga Factories χαρακτήρισε σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση υποδομών στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε τις προκλήσεις που συνοδεύουν την ταχεία εξάπλωση της ΤΝ: την εξάπλωση ψευδών ειδήσεων και deepfakes, την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον και την ανάγκη διαφάνειας και ελέγχου των υποδομών και των δεδομένων.

«Οφείλουμε να γνωρίζουμε πού λειτουργούν οι υποδομές, πού αποθηκεύονται και πώς αξιοποιούνται τα δεδομένα μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η μετάβαση πρέπει να γίνει με όρους κοινωνικής συνοχής και προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού.

Ο υπουργός έθεσε επίσης το θέμα της σύνδεσης της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας με την ανάπτυξη υποδομών ΤΝ και κέντρων δεδομένων, ειδικά σε χώρες με πλεόνασμα ανανεώσιμης παραγωγής όπως η Ελλάδα και η Ισπανία.

Στόχος, όπως είπε, είναι η δημιουργία πραγματικής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία μέσω στρατηγικών συνεργασιών.

Στο περιθώριο του MWC, ο κ. Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Ισπανό Υπουργό Ψηφιακής Μετάβασης, Oscar Lopez, και τον Ισπανό Υφυπουργό Επιστημών, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων, Juan Cruz Cigudosa.

Οι συσκέψεις επικεντρώθηκαν στην προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στις ψηφιακές πλατφόρμες, στις πρωτοβουλίες AI Factories και AI Giga Factories, καθώς και σε προοπτικές συνεργασίας σε τομείς όπως το Διάστημα και το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.

Τον υπουργό, ο οποίος είχε σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη εταιρειών τεχνολογίας για την προώθηση συνεργασιών και επενδύσεων, συνόδευσε στη Βαρκελώνη ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος.