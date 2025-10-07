Πανσέληνος Οκτωβρίου: Απόψε θα φωτίσει ο ουρανός από την «Υπερπανσέληνο της Συγκομιδής»

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025, γνωστή ως «Πανσέληνος της Συγκομιδής» θα κάνει την εμφάνισή της σήμερα το βράδυ (07.10.2025) στον ουρανό, προσφέροντας ένα μαγικό θέαμα σε όσους βγουν στους δρόμους για να την χαζέψουν.

Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και η πιο φωτεινή πανσέληνος ολόκληρου του χρόνου, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη. Με την εμφάνιση της «Πανσελήνου της Συγκομιδής» εγκαινιάζει και μια τριάδα υπερπανσελήνων που θα συνεχιστούν έως τον Δεκέμβριο.

Από που πήρε το όνομά της

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ παραδοσιακά ο Οκτώβριος φιλοξενεί και τη λεγόμενη «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού». Στην πράξη, φέτος οι δύο ονομασίες συμπίπτουν, αποτυπώνοντας τόσο τον αγροτικό κύκλο όσο και το παλαιό κυνήγι στο φως του φεγγαριού.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους αγρότες, καθώς το φεγγάρι ανέτειλε σχεδόν την ίδια ώρα για πολλές νύχτες, φωτίζοντας τον τόπο και δίνοντάς τους την δυνατότητα να κάνουν τις δουλειές τους και το βράδυ.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους. Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά χαρίζει στο φεγγάρι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο της «ερυθρής σελήνης».