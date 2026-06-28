Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας» και από πού πήρε το όνομά του

Η αντίστροφη μέτρηση για την εμφάνιση της Πανσελήνου της Φράουλας έχει ήδη ξεκινήσει. Όσοι αντέξουν (λόγω ώρας), θα δουν το πανέμορφο φεγγάρι του Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 30 Ιουνίου 2026, στις 02:56 ώρα Ελλάδας, όταν η Σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος, γνωστή ως «Πανσέληνος της Φράουλας», θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους του χρόνου καθώς «πέφτει» με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο.

Αν και το όνομά της παραπέμπει σε κάποιο εξωτικό χρώμα, η πανσέληνος δεν αλλάζει στην πραγματικότητα απόχρωση.

Η ονομασία της προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης για να καταγράφουν την εναλλαγή των εποχών και τις γεωργικές δραστηριότητες.

Για φυλές όπως οι Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota, ο Ιούνιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Έτσι, η πανσέληνος του μήνα συνδέθηκε με αυτή την περίοδο και καθιερώθηκε η ονομασία «Strawberry Moon», η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Πέρα από τις λαογραφικές αναφορές και τους συμβολισμούς που το συνοδεύουν, το «Φεγγάρι της Φράουλας» θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού.

Η εμφάνισή του συμπίπτει με τις μεγάλες καλοκαιρινές νύχτες, τις πρώτες αποδράσεις σε παραλίες και εξοχικούς προορισμούς, αλλά και τις βραδινές εξόδους κάτω από τον καθαρό ουρανό.