Πανικός σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου

Τίποτα δεν προοικονομούσε αυτό που θα συνέβαινε σε έναν γάμο στο Κορωπί εξελισσόταν κανονικά, μέχρι που η κουμπάρα αποφάσισε να γίνει… η πρωταγωνίστρια της ημέρας. Σύμφωνα με το ekklisiaonline, η 31χρονη, η οποία φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, προκάλεσε σκηνές που άφησαν άφωνους το ζευγάρι, τον ιερέα και τους καλεσμένους.

Ο γάμος στο Κορωπί χρειάστηκε να διακοπεί για λίγα λεπτά, όταν η κουμπάρα, την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν να τοποθετήσει τα στέφανα στους νεόνυμφους, άρχισε ξαφνικά να φωνάζει και στη συνέχεια φίλησε τον κληρικό στο στόμα, προκαλώντας πραγματικό σοκ μέσα στην εκκλησία, όπως αναφέρει το ekklisiaonline.

Όλα είχαν ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα, όταν η 31χρονη μπήκε στον ναό ιδιαίτερα ευδιάθετη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είπε στη νύφη ότι ερχόταν απευθείας από ολονύχτιο γλέντι, αλλά την καθησύχασε πως μπορούσε κανονικά να ανταποκριθεί στον ρόλο της.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν εντελώς απρόσμενη τροπή κατά τη διάρκεια του αρραβώνα. Την ώρα που ο 53χρονος ιερέας ευλογούσε τα στέφανα πάνω στο Ευαγγέλιο, η κουμπάρα διέκοψε την τελετή, άρχισε να φωνάζει και μέσα σε δευτερόλεπτα φίλησε τον ιερέα στο στόμα, αφήνοντας τους παρευρισκόμενους κυριολεκτικά… με το στόμα ανοιχτό.

Όπως μεταδίδει το ekklisiaonline, ο ιερέας, εμφανώς σοκαρισμένος, σταμάτησε προσωρινά το μυστήριο και ζήτησε τη βοήθεια των καλεσμένων. Η 31χρονη οδηγήθηκε έξω από την εκκλησία, όπου της έδωσαν νερό και καφέ για να συνέλθει, ενώ ο γάμος συνεχίστηκε κανονικά με τη βοήθεια του δεύτερου κουμπάρου.