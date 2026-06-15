Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ημέρα για τα ΕΠΑΛ – Ξεκινούν οι εξετάσεις για τα ΤΕΦΑΑ και τα ειδικά ή μουσικά μαθήματα

Τελευταία ημέρα Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ σήμερα (15.06.2026), με τους υποψηφίους να δίνουν εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ επιστρέφουν σήμερα στα θρανία των εξεταστικών κέντρων, δίνοντας «Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού», «Κινητήρες Αεροσκαφών», «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων». Οι Πανελλήνιες θα συνεχιστούν την Τρίτη για όσους έχουν επιλέξει ειδικά ή μουσικά μαθήματα (είτε φοιτούν σε ΕΠΑΛ είτε σε ΓΕΛ) και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Η «πρεμιέρα» θα γίνει με το μάθημα των Αγγλικών.

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την έναρξη της περιόδου διεξαγωγής των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για όσους υποψήφιους (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πραγματοποιούν τις Πρακτικές Δοκιμασίες και να υποβάλλονται στις Υγειονομικές Εξετάσεις έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Τέλος χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά – Τέλος εξετάσεων και στα γυμνάσια

Σήμερα ολοκληρώνεται και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου είναι η Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα των Πανελληνίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.

– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.