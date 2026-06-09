Πανελλήνιες 2026 – Στράτος Στρατηγάκης: Σε Χημεία και Μαθηματικά τα πιο δύσκολα θέματα – Χωρίς ασάφειες φέτος οι εξετάσεις

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Εξετάσεων για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, στέλνει σαφές μήνυμα στους υποψηφίους να αφήσουν στην άκρη τον «θόρυβο» γύρω από τις βαθμολογίες και τις βάσεις και να επικεντρωθούν στην ξεκούραση, στο μηχανογραφικό και στην επιλογή των σχολών αλλά και των σπουδών που πραγματικά τους ενδιαφέρουν.

Μιλώντας στο newsit.gr, ο Στράτος Στρατηγάκης σημειώνει ότι οι φετινές Πανελλήνιες κύλησαν χωρίς προβλήματα ή αμφισβητήσεις ως προς τα θέματα που επιλέχθηκαν, κάτι που –όπως λέει– είχε να συμβεί αρκετά χρόνια ενώ εκμυστηρεύεται το μυστικό του για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

«Το ευχάριστο είναι ότι φέτος, για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση και καμία ασάφεια σε σχέση με τα θέματα των Πανελλήνιων στα Γενικά Λύκεια. Κάθε χρόνο υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι κάποιο θέμα ήταν λανθασμένο ή παρουσίαζε ασάφειες. Φέτος όλα κύλησαν ομαλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα μαθήματα

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν ήδη εκτιμήσεις από εκπαιδευτικούς ότι η Φυσική ήταν πιο εύκολη σε σχέση με πέρυσι, ενώ η Χημεία και ενδεχομένως τα Μαθηματικά παρουσίασαν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, σπεύδει να τονίσει ότι όλα αυτά παραμένουν εκτιμήσεις μέχρι να ανακοινωθούν τα επίσημα αποτελέσματα.

«Η Φυσική λένε ότι ήταν πιο εύκολη, η Χημεία πιο δύσκολη και τα Μαθηματικά ίσως λίγο πιο δύσκολα. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις βαθμολογίες όταν ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα», υπογραμμίζει.

«Να μην επηρεάζονται από τις φήμες των βαθμολογικών κέντρων»

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής καλεί τους υποψηφίους να αγνοήσουν τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα που εμφανίζονται κάθε χρόνο σχετικά με τις επιδόσεις στα βαθμολογικά κέντρα.

«Δεν πρέπει να ασχολούνται με τίτλους όπως “πανωλεθρία στα Μαθηματικά”. Αυτό σπέρνει τρόμο και συνήθως παρουσιάζει τη μισή αλήθεια. Το υψηλό ποσοστό αποτυχίας στα Μαθηματικά ή στα Οικονομικά είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Πέρυσι το ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση ήταν 73%,, πρόπερσι 72%. Τα τελευταία χρόνια δεν έχει πέσει ποτέ κάτω από το 70%», τονίζει.

Κατά τον ίδιο, οι πληροφορίες αυτές όχι μόνο δεν βοηθούν τους υποψηφίους, αλλά τους αποπροσανατολίζουν σε μια περίοδο που θα έπρεπε να έχουν στραμμένη την προσοχή τους αλλού.

Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι από σήμερα

Ο Στράτος Στρατηγάκης θεωρεί ότι οι μαθητές πρέπει να επικεντρωθούν σε δύο βασικά πράγματα.

«Πρώτα απ’ όλα να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να αδειάσουν το μυαλό τους. Δεν τους κυνηγά πλέον ο χρόνος. Και στη συνέχεια να ασχοληθούν σοβαρά με το τι θέλουν να σπουδάσουν».

Μάλιστα εξηγεί ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να ξεκινήσει πριν ανακοινωθούν οι βαθμολογίες.

«Όταν δεν γνωρίζουμε τους βαθμούς μας, οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι πιο κοντά στις πραγματικές μας επιθυμίες. Όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί, υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεάσουν τις επιλογές μας και αυτό πολλές φορές οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις».

Η συμβουλή για το μηχανογραφικό

Ο εκπαιδευτικός αναλυτής επιμένει ότι οι μαθητές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο στη μελέτη των επιλογών τους ενόψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.

Όπως αναφέρει, πέρυσι η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 8 Ιουλίου και παρέμεινε διαθέσιμη για περίπου εννέα ημέρες, διάστημα που δεν επαρκεί για δεύτερες σκέψεις και αναθεωρήσεις.

«Τα παιδιά πρέπει να έχουν αποφασίσει εγκαίρως ποιο αντικείμενο θέλουν να σπουδάσουν, ποιες σχολές τους ενδιαφέρουν και σε ποιες πόλεις θα ήθελαν να φοιτήσουν», σημειώνει.

Παράλληλα δίνει και το βασικότερο –όπως το χαρακτηρίζει– μυστικό της σωστής συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.

«Δηλώνουμε λίγες σχολές, αλλά από όλη τη γκάμα των βάσεων. Δηλαδή και υψηλόβαθμες και μεσαίες και χαμηλότερες σχολές, ώστε να υπάρχει πάντα μια ασφαλής επιλογή και να μην μείνει κανείς εκτός».

«Μην ακούτε τον θόρυβο γύρω σας»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στις πιέσεις που δέχονται οι υποψήφιοι από το περιβάλλον τους.

«Θόρυβος είναι οι γνώμες γονέων, συγγενών, φίλων ή υποτιθέμενων ειδικών που προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά για το τι θεωρούν οι ίδιοι σωστό. Ακούμε όλες τις απόψεις, αλλά στο τέλος αποφασίζουμε εμείς», τονίζει.

Τα «επαγγέλματα του μέλλοντος» και το λάθος που κάνουν πολλοί υποψήφιοι

Ο Στράτος Στρατηγάκης εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στη διαρκή συζήτηση για τα λεγόμενα «επαγγέλματα του μέλλοντος».

Όπως εξηγεί, η ταχύτητα με την οποία αλλάζει ο κόσμος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη.

«Τα παιδιά σήμερα επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα είναι η αγορά εργασίας σε δέκα ή δεκαπέντε χρόνια. Γι’ αυτό πρέπει να επικεντρωθούν στο τι τους αρέσει πραγματικά να σπουδάσουν».

Ο ίδιος μάλιστα επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συναντά είναι φοιτητές που επέλεξαν μια σχολή αποκλειστικά λόγω των επαγγελματικών προοπτικών.

«Έχω δει πολλά παιδιά να πηγαίνουν στη Νομική επειδή είχαν τα μόρια ή σε σχολές υψηλής ζήτησης επειδή τους είπαν ότι έχουν καλές επαγγελματικές προοπτικές. Όταν όμως δεν τους αρέσει το αντικείμενο, συχνά εγκαταλείπουν ή παραμένουν για χρόνια χωρίς να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους».

«Είναι πολύ νωρίς για συζήτηση γύρω από τις βάσεις»

Κλείνοντας, ο εκπαιδευτικός αναλυτής ξεκαθαρίζει ότι κάθε συζήτηση για τις βάσεις εισαγωγής είναι πρόωρη.

«Αυτή τη στιγμή όποιος μιλά για βάσεις δεν έχει κανένα πραγματικό στοιχείο στα χέρια του. Δεν υπάρχουν ακόμη αριθμοί και δεδομένα. Όλες αυτές οι συζητήσεις είναι περισσότερο επιπέδου καφενείου παρά σοβαρής ανάλυσης», καταλήγει.

Οι πρώτες ασφαλείς εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων αναμένεται να διαμορφωθούν μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, όταν θα υπάρχει πλέον σαφέστερη εικόνα για τις επιδόσεις των υποψηφίων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

To άρθρο Πανελλήνιες 2026 – Στράτος Στρατηγάκης: Σε Χημεία και Μαθηματικά τα πιο δύσκολα θέματα – Χωρίς ασάφειες φέτος οι εξετάσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr