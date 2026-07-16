Πανελλήνιες 2026: Πήραν άριστα οι 2 υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάστηκαν σε μάθημα των ΓΕΛ – Η ανακοίνωση του ΕΟΕ

Διευκρινίσεις για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στις φετινές Πανελλήνιες, με δύο υποψήφιους των ΕΠΑΛ να παίρνουν κατά λάθος θέματα των ΓΕΛ, έδωσε την Τετάρτη (15.07.2026) ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων.

Ο ΕΟΕ ανακοίνωσε πως οι εν λόγω μαθητές πήραν άριστα στο μάθημα των Πανελληνίων για τα ΕΠΑΛ, «Νέα Ελληνικά» μιας και δεν εξετάστηκαν ποτέ στα θέματα που «έπεσαν» φέτος.

Ο ΕΟΕ ανακοίνωσε πως το εν λόγω περιστατικό αφορά μόνο τους δύο συγκεκριμένους μαθητές που εξετάστηκαν σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ για τα «Νέα Ελληνικά». Από λάθος, στους συγκεκριμένους μαθητές δόθηκαν θέματα του μαθήματος της «Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» των ΓΕΛ στα οποία είχαν εξεταστεί από την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Υπενθυμίζεται πως για το περιστατικό με τους δύο υποψηφίους των ΕΠΑΛ, είναι σε εξέλιξη ΕΔΕ με εντολή του υπουργείου Παιδείας.

«Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.), ως αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση της ποιότητας και του αδιάβλητου των εξετάσεων, επισημαίνει τα ακόλουθα: Η έννοια του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων αφορά αποκλειστικά την αποτροπή της διαρροής των θεμάτων πριν από την έναρξη της εξέτασης, γεγονός που θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση των υποψηφίων. Δεν υπήρξε καμία απολύτως διαρροή θεμάτων» αναφέρεται αρχικά στην ανακοίνωση.

«Το σφάλμα εντοπίζεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι σε Εξεταστικό Κέντρο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) διανεμήθηκαν σε δύο (2) υποψηφίους τα θέματα του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), στα οποία η αντίστοιχη κατηγορία είχε ήδη εξεταστεί κατά την προηγούμενη ημέρα.

Το εν λόγω σφάλμα αντιμετωπίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με την κατεπείγουσα εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) προς πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού και απόδοση των ευθυνών. Η απόδοση της μέγιστης βαθμολογίας στα συγκεκριμένα δύο γραπτά συνιστά μια αναγκαία ενέργεια, η οποία φέρει τον χαρακτήρα εξαιρετικής ρύθμισης για τη θεραπεία της προκληθείσας διοικητικής αστοχίας άνευ υπαιτιότητας των υποψήφιων», αναφέρεται ακόμα.

«Η απόφαση ελήφθη από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Η διαχείριση του ζητήματος κατά την έναρξη της εξεταστικής περιόδου επέβαλε τη διατήρηση της ηρεμίας και της ψυχολογικής σταθερότητας όλων των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εν μέσω των εξετάσεων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το κλίμα της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων επικυρώνει για μία ακόμη χρονιά την επιτυχή, ομαλή διεξαγωγή και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων και εγγυάται τη σταθερότητα του θεσμού και την απόλυτη προστασία των δικαιωμάτων όλων των υποψηφίων», καταλήγει η ανακοίνωση.