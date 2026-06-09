Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των μαθητών και τις βάσεις

Τη Δευτέρα ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για 80.000 μαθητές της Γ’ Λυκείου των Γενικών Λυκείων. Όλα φαίνεται πως κύλησαν ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ή παραφωνίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει παράπονα ή διαμαρτυρίες γονιών για τα θέματα που έπεσαν στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων, για λάθη στις εκφωνήσεις ή για λάθος στις οδηγίες βαθμολόγησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται πως οι επιδόσεις των μαθητών θα είναι χαμηλότερες από πέρσι στο 1ο επιστημονικό πεδίο, ενώ τα θέματα της Χημείας του 2ου πεδίου θεωρούνται από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών.

Στη Γλώσσα που εξετάζονται οι μαθητές όλων των πεδίων δεν αναμένονται ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με πέρσι καθώς ήταν ίδιου βαθμού δυσκολίας με τις Πανελλαδικές του 2025.

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο (ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών) τα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών ήταν πιο δύσκολα σε σχέση με πέρσι. Τα Λατινικά ήταν στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, ενώ τα θέματα της Ιστορίας είχαν κάποιες δυσκολίες και απαιτούσαν καλή απομνημόνευση.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο (θετικών και τεχνολογικών σπουδών) τα Μαθηματικά ήταν παρόμοιας δυσκολίας σε σχέση με πέρσι, ενώ στη Φυσική τα θέματα ήταν πιο εύκολα φέτος. Ωστόσο, οι βάσεις δεν προβλέπεται να ανέβουν, καθώς τα θέματα της Χημείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, με πιο δύσκολο το 3ο θέμα που κρίνεται ως το πιο απαιτητικό θέμα οργανικής Χημείας που έχει πέσει ποτέ στις Πανελλήνιες.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (επιστημών υγείας) στη Βιολογία τα θέματα χαρακτηρίστηκαν δυσκολότερα σε σχέση με το 2025, ακόμη και για τους ιδιαίτερα προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι εξεταζόμενοι διαγωνίστηκαν επίσης σε Φυσική και Χημεία, με κοινά θέματα για τους υποψηφίους του 2ου πεδίου. Συνολικά εκτιμάται ότι το επίπεδο δυσκολίας θα οδηγήσει σε περιορισμό των άριστων βαθμολογιών και σε συγκέντρωση επιδόσεων στη ζώνη 15-18.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο (οικονομίας και πληροφορικής) τα δύο βασικά μαθήματα κατεύθυνσης είναι η Πληροφορική και οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ). Για την Πληροφορική τα θέματα είχαν διαβαθμισμένη δυσκολία, αντίστοιχη με εκείνη των περσινών εξετάσεων. Για τις ΑΟΘ, που εξετάστηκαν χθες, τα θέματα παρουσίαζαν σταδιακή κλιμάκωση δυσκολία. Με δεδομένο ότι τα Μαθηματικά κινήθηκαν σε αντίστοιχο επίπεδο με πέρυσι, ενδεχόμενη διαφοροποίηση στις επιδόσεις αναμένεται κυρίως από τις ΑΟΘ και πιθανόν να αποτυπωθεί στη συνολική εικόνα του πεδίου.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου.