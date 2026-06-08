Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκλήρωσαν σήμερα τις Πανελλήνιες εξετάσεις με τα μαθήματα Προσανατολισμού.

Οι υποψήφιοι των Πανελληνίων εξετάστηκαν στα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι απαντήσεις των θεμάτων

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στην Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

Δείτε εδώ τις απαντήσεις στην Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Τα θέματα που έπεσαν

Δείτε εδώ τα θέματα της Ιστορίας (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Δείτε εδώ τα θέματα της Φυσικής (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

Δείτε εδώ τα θέματα της Οικονομίας (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΤΡΙΤΗ 9-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11-6-2026: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-6-2026: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15-6-2026: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΤΡΙΤΗ 16-6-2026: ΑΓΓΛΙΚΑ 10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-6-2026: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-6-2026: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ 10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22-6-2026: ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 23-6-2026: ΓΑΛΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24-6-2026: ΙΤΑΛΙΚΑ 8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 25-6-2026: ΙΣΠΑΝΙΚΑ 8:30 π.μ.