Πανελλήνιες 2026: «Ήθελα να ουρλιάξω από τη χαρά μου που τα πήγα καλά, είχα ένα τεράστιο χαμόγελο μέχρι τα αυτιά» λέει μαθητής για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Δεν έκρυβε τη χαρά του για το πώς έγραψε στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στην πρεμιέρα των Πανελλήνιων Εξετάσεων σήμερα Παρασκευή (29.5.26) μαθητής από Λύκειο της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο Γιάννης, μαθητής σε ΓΕΛ της Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε με μπλούζα της αγαπημένης του ομάδας του ΠΑΟΚ και δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος για την επίδοσή του στο πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάστηκε σήμερα μαζί με χιλιάδες άλλες υποψήφιους στις Πανελλήνιες.

«Πήγα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα εάν έπεφτε και τίποτα “περίεργο” να γράψω με το ζόρι 10 με 11. Αλλά τώρα νομίζω έχω αγγίξει καλά ποσοστά, καλύτερα από αυτά που έχω γράψει. Επειδή είναι η τελευταία φορά που γράφω έκθεση, μόλις το κατάλαβα ότι έχω τελειώσει είχα ένα τρελό χαμόγελο, τεράστιο μέχρι τα αυτιά. Ήθελα να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα», ανέφερε.

«Στο επόμενο μάθημα τα Μαθηματικά θα γράψω 20, είναι το δικό μου μάθημα, το έχω από μικρός, είμαι μαθηματικός τύπος», είπε, ενώ στην ερώτηση για τη σχολή που θέλει να περάσει απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Ναυτιλιακά, στον Πειραιά, δυστυχώς».

Σε ερώτηση για την προετοιμασία του για τις Πανελλήνιες απάντησε πως «δεν διάβασα πάρα πολύ. TikTok, Instagram, reels. Ξυνόμουν», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τα επόμενα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.