Πανελλήνιες: Ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας εκπλήρωσε όνειρο ζωής, μπαίνει στην Πληροφορική έχοντας συγκεντρώσει 19.040 μόρια

Ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας μαθητής από τη Λάρισα, είναι ένας από τους αριστούχους των φετινών Πανελληνίων με τα 19.040 μόρια που συγκέντρωσε. Από μικρός είχε σταθερό στόχο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ και με τα υψηλά μόρια που συγκέντρωσε, θα κάνει το όνειρο του πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νεαρός μαθητής από τη Λάρισα αναφέρει ότι η Πληροφορική δεν ήταν μια επιλογή που προέκυψε την περίοδο των Πανελληνιών, αλλά μια προσωπική ενασχόληση που ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια. «Από 10 χρονών ασχολούμαι με τον προγραμματισμό. Η Πληροφορική ήταν κάτι που μου άρεσε πάντα και αυτή η σχολή ήταν ο στόχος μου», σημειώνει, περιγράφοντας μια διαδρομή που είχε ξεκάθαρη κατεύθυνση αρκετά πριν φτάσει στη Γ’ Λυκείου.

Αναφερόμενος στην περίοδο της προετοιμασίας και των εξετάσεων, ο Λαρισαίος αριστούχος τονίζει ότι δεν ένιωσε ιδιαίτερο άγχος, παρά τις απαιτήσεις της χρονιάς. Όπως εξηγεί, η βασική δυσκολία δεν ήταν τόσο η πίεση των εξετάσεων, όσο η ανάγκη να συνδυαστούν όλες οι υποχρεώσεις της τελευταίας σχολικής χρονιάς. «Δεν είχα ιδιαίτερο άγχος. Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν η πίεση και το πώς θα συνδυαστούν όλα: το σχολείο, το φροντιστήριο και το διάβασμα», σημείωσε.

Ο ίδιος αναφέρει ότι μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων είχε την αίσθηση πως είχε πετύχει τον στόχο του, καθώς γνώριζε ότι η επίδοσή του ήταν πολύ καλή. «Ήξερα ότι είχα γράψει πολύ καλά και πίστευα ότι θα περάσω στη σχολή που ήθελα», σημειώνει, μιλώντας για την ικανοποίηση που ένιωσε όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες και επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.

Σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση που τον ενδιαφέρει, ο νεαρός μαθητής έχει ήδη στραμμένο το βλέμμα σε δύο από τους πιο δυναμικούς τομείς της τεχνολογίας, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να συνεχίσει τις σπουδές ή την επαγγελματική του πορεία στο εξωτερικό. «Θέλω να ασχοληθώ με την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια», δηλώνει συνδέοντας την επιτυχία στις Πανελλαδικές με μια πορεία που θέλει να συνεχιστεί στον χώρο της Πληροφορικής.

Πλέον, ο Κωνσταντίνος Σαμαρίνας ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, με προορισμό την Αθήνα και τη φοιτητική ζωή. «Θέλω να γνωρίσω τη φοιτητική ζωή στην Αθήνα», αναφέρει, βλέποντας τη μετάβαση στο πανεπιστήμιο ως μια νέα περίοδο, τόσο για τις σπουδές του όσο και για τις εμπειρίες που θα φέρει η ζωή μακριά από τη Λάρισα.