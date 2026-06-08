Πανελλήνιες: Μηδενίστηκαν τρεις υποψήφιοι στο Ηράκλειο για κινητό και σκονάκι

Με απρόοπτα έπεσε σήμερα (08.06.2026) η αυλαία των Πανελληνίων εξετάσεων στο Ηράκλειο της Κρήτης για τρεις υποψηφίους των ΓΕΛ.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης των Πανελληνίων στο Ηράκλειο της Κρήτης τρεις μαθητές μηδενίστηκαν. Σύμφωνα με το cretalive δύο υποψήφιοι «πιάστηκαν» με κινητό τηλέφωνο, παρά τις σαφείς οδηγίες που συνεχώς αναφέρονται από τους επιτηρητές αλλά και του γεγονός ότι επρόκειτο για την τελευταία ημέρα των εξετάσεων.

Επίσης, ο τρίτος μηδενισμός ήρθε από σκονάκι που είχε μαζί του υποψήφιος. Τα περιστατικά σημειώθηκαν σε Λύκεια εκτός της πόλης του Ηρακλείου.