Παναγιώτα Βλαντή για Γιώργο Κιμούλη και την αθώωσή της: Νιώθω ανακουφισμένη, είμαι πολύ χαρούμενη

Η Παναγιώτα Βλαντή κρίθηκε αθώα την Τρίτη 23 Ιουνίου, από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος της ο Γιώργος Κιμούλης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση απάλλαξε από την κατηγορία την ηθοποιό.

Κατά την έξοδό της από το δικαστήριο η Παναγιώτα Βλαντή δήλωσε: «Ανακουφισμένη νιώθω και το μπράβο αξίζει στις κυρίες που πρωτοστατήσανε. Υπερασπίστηκα τις δυο κυρίες». Ενώ από πλευράς της η Ζέτα Δούκα που βρέθηκε στο πλευρό της δήλωσε: «Το ξανά έζησα και ταράχτηκα. Δεν ήταν δάκρυα συγκίνησης ήταν ταραχής».

Λίγες ώρες αργότερα μίλησε στο «Happy Day», χωρίς να θελήσει να επεκταθεί: «Νιώθω ανακουφισμένη, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να συζητήσω τίποτα παραπάνω, μόνο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήμουν όλη ημέρα στο δικαστήριο, ήταν δύσκολη ημέρα για όλους μας. Κάποια στιγμή θα βγάλω κάποια ανακοίνωση».

Η υπόθεση αφορούσε δηλώσεις της Παναγιώτης Βλαντή το 2023 στον Τύπο και την τηλεόραση για κακοποιητικές συμπεριφορές του Γιώργου Κιμούλη προς συνεργάτες του. Η εισαγγελική λειτουργός, κατά την αγόρευσή της, επεσήμανε ότι η κ. Βλαντή μιλώντας για τον συνάδελφό της εξέφραζε απόψεις που κατά την ίδια ήταν αληθινές, βάσει των όσων της είχαν εκμυστηρευτεί συνάδελφοί της και κατά συνέπεια δεν είχε δόλο για τη διάπραξη του αδικήματος.

Για «δολοφονία χαρακτήρα», έκανε λόγο στην κατάθεσή του μηνυτής Γιώργος Κιμούλης, επισημαίνοντας ότι υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια σπίλωσης της φήμης του μέσα από δημόσιες καταγγελίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Ακολούθως κατέθεσε και η ηθοποιός Δώρα Χρυσικου, η οποία μετέφερε περιστατικά λεκτικής κακοποίησης, που όπως υποστήριξε, βίωσε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον κ. Κιμούλη.

Όπως κατέθεσε η γνωστή ηθοποιός, παλαιότερα οι ηθοποιοί δεν προέβαιναν σε καταγγελίες για ανάλογες συμπεριφορές. Τη δίκη παρακολούθησε η Ζετα Δούκα, βασική αντίδικος του Γιώργου Κιμούλη για κακοποιητικη συμπεριφορά του ηθοποιού σε βάρος της.