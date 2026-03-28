Παλλήνη: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο με τον 55χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος έχοντας μαζί τα 2 ανήλικα παιδιά του

Σοκάρει το βίντεο του MEGA με τη στιγμή από το τροχαίο που προκάλεσε 55χρονος στην Παλλήνη. Ο οδηγός που οδηγούσε μεθυσμένος, έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Η εικόνα από το τροχαίο ατύχημα στην Παλλήνη κόβει την ανάσα. Αφρενάριστος οδηγός αγροτικού, υπό την επήρεια αλκοόλ, με δύο ανήλικα παιδιά στο όχημα, «καρφώνεται» με ταχύτητα σε προπορευόμενο ΙΧ.

Στο σημείο επικρατεί πανικός.

Από καθαρή τύχη, πεζός που περπατά στο πεζοδρόμιο δεν παρασύρεται από τον ασυνείδητο οδηγό.

Σε άλλο βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, καταγράφεται η ξέφρενη πορεία του αγροτικού, δευτερόλεπτα πριν σπείρει τον πανικό στη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον οδηγό του αγροτικού οχήματος από την αστυνομία, διαπιστώθηκε πως ο 55χρονος είχε καταναλώσει σχεδόν 4 φορές περισσότερο αλκοόλ από το επιτρεπόμενο όριο.

Του πέρασαν χειροπέδες και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.