Παλαιό Φάληρο: Βαρύ το ποινικό παρελθόν του 56χρονου που πιάστηκε με όπλα – Είχε συλληφθεί για ληστεία και φοροδιαφυγή

Από το 1997 απασχολεί τις αρχές ο 56χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, όταν αστυνομικοί βρήκαν κρυμμένο στο αυτοκίνητό του μικρό οπλοστάσιο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (13.01.2026), στο Παλαιό Φάληρο, όταν αστυνομικοί συνειδητοποίησαν πως κινούνταν ύποπτα. Δεν μπορούσαν να φανταστούν πως θα βρουν μέσα στο αυτοκίνητό του 2 πιστόλια, 2 γεμιστήρες ακόμη και σουγιά 16 εκατοστών.

Το παρελθόν του… βίος και πολιτεία μιας και είχε συλληφθεί δεκάδες φορές όλα αυτά τα χρόνια. Ο 56χρονος έγινε γνωστός στις αρχές το 1997 με τις πιο πρόσφατες δραστηριότητές του –τις γνωστές τουλάχιστον- να χρονολογούνται το 2024 και το 2025.

Πληροφορίες αναφέρουν πως τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε εισβάλει στο σπίτι ηλικιωμένης και παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ κατάφερε να τις κλέψει χρυσαφικά.

Πέρυσι, είχε χτυπήσει με μανία με το κράνος της μηχανής του οδηγό ταξί ενώ είχε πυροβολήσει και στον αέρα.

Ο 56χρονος έχει συλληφθεί δεκάδες φορές για απειλές, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ληστείες.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του βρέθηκε και πλαστό δίπλωμα οδήγησης που ο 56χρονος είχε κολλήσει από πάνω την φωτογραφία του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

