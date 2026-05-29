Παιανία: Στη ΜΕΘ 12χρονος μετά από τροχαίο με το πατίνι του – Πάνω από 80 παιδιά μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο τον Μάιο

Σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα (29.05.2026) 12χρονος μετά από τροχαίο που είχε με το πατίνι του στην Παιανία.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε το Σάββατο στην Παιανία, ενώ ο ανήλικος οδηγούσε το πατίνι του χωρίς κράνος και ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιούσε το κινητό του. Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο 12χρονος παραβίασε πινακίδα STOP σε διασταύρωση με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον ανήλικο στο «Παίδων» με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Το νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, έρχεται να προστεθεί στη «μαύρη» και όλο αυξανόμενη λίστα με τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες στην χώρα μας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, ανέφερε πως μόνο τον Μάιο, πάνω από 80 παιδιά ηλικίας μέχρι 16 χρόνων, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από ατύχημα που είχαν με πατίνι.

Ελάχιστα από αυτά τα παιδιά, φορούσαν κράνος.