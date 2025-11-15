Παιανία: Πλάνα από το τροχαίο δυστύχημα με τους 2 νεκρούς – «Κρατούσε το χέρι της συζύγου του ενώ ξεψυχούσε»

Βαρύ το πέπλο θρήνου για το ηλικιωμένο ζευγάρι που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) στο τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Λαύριου, στο ύψος της Παιανίας. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την τρελή πορεία του μοιραίου αυτοκινήτου τους που καρφώθηκε σε διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να βαφτεί με αίμα η άσφαλτος.

Στα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA φαίνεται η στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στη Παιανία. Καρέ καρέ καταγράφεται το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου ζευγαριού που κινείται στη λεωφόρο Λαυρίου και καταλήγει να περάσει στο αντίθετο ρεύμα, όταν ο οδηγός επιχείρησε να στρίψει. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συγκρουστεί μετωπικά με το γκρι αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού.

Από τη σύγκρουση και τα 2 οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών ενώ οι πόρτες και τα εξαρτήματα εκτοξεύτηκαν μέτρα μακριά. Ακαριαία έχασε τη ζωή της η γυναίκα ενώ ο άνδρας της τής κράταγε το χέρι μέχρι το τέλος του. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Τροχαίας, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής, στήνοντας μία οργανωμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των δύο νεκρών.

«Κρατούσε το χέρι της γυναίκας του, γύρισε να δει πώς είναι και ξεψυχούσε», είπε αυτόπτης μάρτυρας για τον ηλικιωμένο άνδρα.

Κάτοικοι και επιχειρηματίες της Παιανίας τονίζουν ότι τα τροχαία στην περιοχή είναι συνεχόμενα. «Έχουν χαθεί πολλές ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα», διευκρίνισαν.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του δεύτερου οχήματος είναι καλά στην υγεία του.