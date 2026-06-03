Παιανία: Ομάδα 30 ατόμων χτύπησε ανήλικο στο κεφάλι με ρόπαλα – Έκλεψαν τα παπούτσια φίλου του

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στην Παιανία την περασμένη Παρασκευή (29.05.2026) όταν ομάδα 30 ατόμων -ανάμεσά τους και ανήλικοι- έκαναν επίθεση με ρόπαλα σε ομάδα ανηλίκων, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν από αυτούς.

Το επεισόδιο έγινε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν η ομάδα με τους 30 δράστες προσέγγισε αρχικά τους ανήλικους απειλώντας τους. Σε δευτερόλεπτα πραγματοποίησαν συντονισμένη επίθεση, βγάζοντας ρόπαλα και χτυπώντας στο κεφάλι έναν ανήλικο.

Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια έκλεψαν αθλητικά παπούτσια αξίας 150 ευρώ που φορούσε ο φίλος του τραυματία και τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο κάνοντας έρευνα για τον εντοπισμό τους και βρίσκοντας κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας αυτοκίνητο που φέρεται πως χρησιμοποιήσαν οι δράστες για να φύγουν μετά την επίθεση.

Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.