ΠΑΓΝΗ: Καταγγελίες εργαζομένων για κενά στην πυρασφάλεια του νοσοκομείου μετά από φωτιά σε ασανσέρ

Η φωτιά σε ασανσέρ του ΠΑΓΝΗ προκάλεσε ανησυχία και αντιδράσεις. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πυρασφάλεια του νοσοκομείου και κρούει των κώδωνα του κινδύνου. Γίνεται αναφορά για «γνωστά προβλήματα», που δεν λύνονται με το πέρασμα του χρόνου.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η πυρκαγιά στο ασανσέρ του ΠΑΓΝΗ, αντιμετωπίστηκε προ ημερών χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις χάρη στην άμεση κινητοποίησή τους, ενώ το περιστατικό ανέδειξε –όπως υποστηρίζουν– σοβαρές δυσλειτουργίες στα μέσα πυρασφάλειας.

Όπως αναφέρει το Σωματείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (09.07.2026), κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς, πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις στις υποδομές πυρασφάλειας.

Ειδικότερα, καταγγέλλεται ότι:

σε μία πυροσβεστική φωλιά η μάνικα δεν είχε παροχή νερού,

σε άλλη δεν υπήρχε καθόλου μάνικα,

ενώ λόγω των εργασιών ανέγερσης νέου κτιρίου δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Το Σωματείο υποστηρίζει ότι το περιστατικό αποτελεί ακόμη μία ένδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δημόσιες νοσοκομειακές δομές, αποδίδοντάς τα στην υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και την ανεπαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων.

«Παμπάλαιες υποδομές, αποψιλωμένες τεχνικές υπηρεσίες και ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας έρχονται να προστεθούν στα ράντζα στους διαδρόμους, στις πολύωρες αναμονές στα επείγοντα, στις μακροχρόνιες λίστες χειρουργείων, στον πεπαλαιωμένο και ανεπαρκή ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και στη συνεχή αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς», αφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο.

«Γνωστά προβλήματα που παραμένουν άλυτα»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με παλαιές υποδομές, ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό και ανεπαρκή μέτρα πρόληψης, ενώ γίνεται λόγος για διαχρονική υποβάθμιση των τεχνικών υπηρεσιών, γεγονός που –κατά τους εργαζόμενους– δυσχεραίνει ακόμη και την προληπτική συντήρηση κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, το Σωματείο συνδέει τις ελλείψεις στην πυρασφάλεια με ευρύτερα προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως οι ελλείψεις προσωπικού, οι πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, οι λίστες αναμονής για χειρουργεία και ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός.

«Η υποστελέχωση αυτή, σε συνδυασμό με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, υπονομεύει την πρόληψη και την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, οδηγώντας σε επικίνδυνες καταστάσεις. Την ίδια ώρα, οι εργολάβοι και οι ιδιώτες εισέρχονται από την… μπροστινή πόρτα όχι μόνο στις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υγείας μέσα στα ίδια τα δημόσια νοσοκομεία», τονίζουν οι εργαζόμενοι.

Πηγή: iatropedia.gr

To άρθρο ΠΑΓΝΗ: Καταγγελίες εργαζομένων για κενά στην πυρασφάλεια του νοσοκομείου μετά από φωτιά σε ασανσέρ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

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