Παγκράτι: Συχνοί οι καυγάδες στο διαμέρισμα που βρέθηκε η σορός άνδρα – Απαντήσεις θα δώσει η νεκροψία

Η νεκροψία θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου του άνδρα, η σορός του οποίου βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (05.07.2026) σε προχωρημένη σήψη στο διαμέρισμά του στο Παγκράτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν ο αδερφός του.

Η σορός του άνδρα στο Παγκράτι εντοπίστηκε εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που αναδύονταν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που έμενε μαζί με τον αδερφό του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα μετά από τηλεφώνημα των γειτόνων βρήκαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη μέσα σε σεντόνια.

Η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν στο διπλανό δωμάτιο οι αστυνομικοί βρήκαν τον αδερφό του σε άσχημη κατάσταση. Ο άνδρας αρχικά προσήχθη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Το γεγονός ότι την προανακριτική διαδικασία ανέλαβε το ΑΤ και όχι το ΤΔΕΕ Παγκρατίου, δείχνει ότι μακροσκοπικά τουλάχιστον ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από το οριστικό πόρισμα του ιατροδικαστή.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο άνδρας να έφυγε από τη ζωή από παθολογικούς λόγους και ο 63χρονος αδερφός του να τον τύλιξε με τα σεντόνια.

Ο αδελφός του νεκρού εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη μέσα στο διαμέρισμα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για αδέλφια αστυνομικοί που έμεναν για χρόνια στο διαμέρισμα και φέρεται να είχαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας τόνισαν στους αστυνομικούς ότι υπήρχαν κατά καιρούς εντάσεις και οι καυγάδες μεταξύ τους ήταν συχνοί.