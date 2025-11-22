Παγκράτι: Πώς έγινε η τραγωδία με την 72χρονη – Ο ηλικιωμένος πριν την σκοτώσει είχε γρατζουνίσει άλλο αυτοκίνητο

Συνεχόμενες παραβάσεις από την 84χρονο άνδρα, την ημέρα που σκόρπισε τον θάνατο στα Πατήσια. Ο ηλικιωμένος, προτού παραβιάσει προτεραιότητα και χτυπήσει διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει προφυλακτήρας και να σκοτώσει την 72χρονη, είχε γρατζουνίσει αυτοκίνητο άλλης γυναίκας. Αυτό το περιστατικό μάλιστα ήταν και αυτό που τον έκανε να ξεκινήσει την τρελή πορεία με το αυτοκίνητό του και στο τέλος να προκαλέσει το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.

Η νεαρή γυναίκα και ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, περιέγραψε στο newsit.gr πως ο 84χρονος προσπάθησε αρχικά να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητό του από δρόμο στα Πατήσια αλλά κατέληξε να της γρατζουνίσει το όχημα. Αντί να σταματήσει για να καταγραφεί η ζημιά, ανέπτυξε ταχύτητα για να γλιτώσει και λίγο μετά παραβίασε την προτεραιότητα και προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται πως η άτυχη 72χρονη περπάταγε στο σημείο με την 32χρονη κόρη της που έχει και κινητικά προβλήματα.

«Ήταν ακριβώς πίσω μου παρκαρισμένος. Ξεκίνησε να ξεπαρκάρει και με έξυσε στην αριστερή πλευρά, στην προσπάθεια του για να βγει. Από εκεί και πέρα άρχισε μια ξέφρενη πορεία που τελείωσε στην Ιλιάδος όπου και έγινε το ατύχημα» λέει συγκεκριμένα η νεαρή γυναίκα.

Σοκαρισμένη, όταν έφτασε στο σημείο, αντίκρισε τις ζημιές στο αυτοκίνητο της αλλά και την άτυχη 72χρονη που ήταν αιμόφυρτη και καταπλακωμενο από τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου.

«Έπρεπε να έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα γιατί δεν σταμάτησε ενώ είχε χτυπήσει και άλλα αυτοκίνητα. Μετά χτύπησε και την πεζή που κατέληξε. Εμένα το αμάξι μου έχει κάποιες γρατζουνιές, φώναξα και την τροχαία. Αυτός πρέπει να τα έχασε όταν με χτύπησε ή να έπαθε κάτι και για αυτό έτρεχε. Στο σημείο ήρθε αστυνομία ΕΚΑΒ, ομάδα Δίας και ο δήμος», λέει χαρακτηριστικά.

Ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν ακαριαίος. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου στο οποίο διακομίστηκε, δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή της.

Οι αρχές αναζητούν κατάλληλη δομή για την 32χρονη κόρη καθώς η μητέρα της ήταν ο μοναδικός δικός της άνθρωπος που ήταν εν ζωή.

Ο ηλικιωμένος οδηγός, που διαθέτει δίπλωμα σε ισχύ, αναμένεται να συλληφθεί για το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος.

