Παγκράτι: Λήξη συναγερμού για σακούλα έξω από τράπεζα – Περιείχε σκουπίδια και όχι εκρηκτικό μηχανισμό

Συναγερμός σήμανε στο Παγκράτι τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (04.02.2026), για ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από τράπεζα στην οδό Ευτυχίδου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για σακούλα που βρίσκεται μπροστά από ΑΤΜ τράπεζας στην οδό Ευτυχίδου στο Παγκράτι.

Ο χώρος αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών).

Επί τόπου βρέθηκαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ευτυχίδου, από το ύψος της Αστυδάμαντος έως το ύψος της οδού Σπύρου Μερκούρη.

Νεότερες πληροφορίες ανέφεραν ότι η σακούλα αποδείχτηκε πως περιείχε σκουπίδια και όχι εκρηκτικό μηχανισμό.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία.